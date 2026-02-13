Piombino | Bonifica Cokeria Jsw Sicurezza Prioritaria e Monitoraggio Costante per la Rimozione dell’Amianto

A Piombino, i lavori di bonifica della cokeria Jsw sono stati avviati con un’attenzione particolare alla sicurezza e al monitoraggio continuo, dopo che le analisi hanno evidenziato la presenza di amianto nei materiali da rimuovere.

Piombino: Monitoraggio Serrato per la Bonifica della Cokeria Jsw, Priorità alla Sicurezza e alla Trasparenza. Lo smantellamento della cokeria di Jsw Steel Italy a Piombino è in corso sotto stretta sorveglianza, con particolare attenzione alla rimozione di amianto e alla tutela della salute dei lavoratori e della comunità. Un coordinamento tra Comune, Asl Toscana Nord Ovest e Arpat ha confermato il rispetto dei limiti di legge grazie a un monitoraggio costante e a misure di contenimento efficaci, rassicurando sull’operatività di un piano di sicurezza meticoloso. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione industriale dell’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’ex Circolo degli Artisti si avvia verso un importante restyling, con un investimento di 500mila euro per la rimozione dell’amianto e il recupero dell’area di via Casilina Vecchia 42.

