Acciaierie Piombino prorogata la cassa integrazione per 1300 lavoratori Jsw I sindacati | Bene ma inaccettabili ritardi sull' accordo di programma

La cassa integrazione per circa 1300 lavoratori di Acciaierie Piombino è stata prorogata. I sindacati giudicano positivo il provvedimento, ma restano critici sui ritardi nell’accordo di programma, che ancora non si è definito. La questione rimane aperta, e i lavoratori aspettano risposte concrete.

La fondamentale certezza, quantomeno, della proroga della cassa integrazione per tutti i circa 1300 lavoratori Jsw Steel Italy. Ma, al tempo stesso, la preoccupazione per un futuro che, senza accordo di programma sottoscritto dal gruppo indiano, resta nell'incertezza totale.

