Pilota per un giorno voli gratuiti per l’inclusività

Sabato 18 aprile si svolgerà una giornata dedicata all’inclusività, durante la quale alcuni piloti offriranno voli gratuiti. L’evento mira a coinvolgere diverse persone, promuovendo l’accessibilità e la partecipazione di tutti. Non sono previsti costi per i partecipanti e l’iniziativa si svolge in più basi di volo. L’obiettivo è favorire l’integrazione attraverso questa esperienza nel mondo dell’aviazione.

Una giornata speciale che vede protagonista l’inclusività, quella di sabato 18 aprile, con un evento che si svolgerà all’aeroporto Bordoni Bisleri di Bresso (Milano) grazie al Wefly! Team, unica pattuglia al mondo in cui due dei tre piloti sono persone con difficoltà motoria, e alla giornata Pilota per un giorno, organizzata in collaborazione con Aeroclub Milano e la partecipazione dell’ Aeronautica Militare. L’evento è dedicato alla promozione del volo per le persone diversamente abili e «Osa volare» è il motto in cui crede la pattuglia Wefly! che, attraverso i battesimi del volo e la partecipazione a incontri motivazionali in scuole e associazioni, mette a disposizione la propria esperienza per incoraggiare in tutti, disabili e non, la voglia d’impegnarsi a fondo per realizzare i propri desideri.🔗 Leggi su Panorama.it

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