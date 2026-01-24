Un ex assistente di volo di 33 anni, Dallas Pokornik di Toronto, è stato arrestato a Panama con l’accusa di aver falsificato documenti per spacciarsi per pilota e ottenere voli gratuiti. La sua vicenda evidenzia come l’inganno attraverso documenti falsi possa portare a conseguenze legali serie, mettendo in luce i rischi di pratiche fraudolente nel settore aeronautico.

Un’ex assistente di volo, il 33enne Dallas Pokornik di Toronto, è stato accusato di aver ingannato le compagnie aeree per ottenere voli gratuiti e arrestato a Panama. Ma come è accaduto? Le autorità affermano che un uomo canadese si è spacciato per pilota commerciale e assistente di volo per ottenere centinaia di voli gratuiti da compagnie aeree statunitensi. Le autorità affermano che l’uomo si è spacciato per pilota commerciale e assistente di volo per ottenere centinaia di voli gratuiti da compagnie aeree statunitensi. Le autorità affermano che Pokornik si è dichiarato non colpevole martedì 20 gennaio, dopo la sua estradizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si è finto pilota grazie a documenti falsi per ottenere centinaia di voli gratuiti: arrestato l'ex assistente di volo e truffatore Dallas Pokornik

Falsi modelli 730 per ottenere rimborsi: arrestato il il truffatore che rubava le identità digitaliUn truffatore che falsificava modelli 730 per ottenere rimborsi indebiti è stato arrestato a Milano.

Finto autotrasportatore si presenta in ditta con falsi documenti e porta via carico di aragoste da 370mila euroUn autotrasportatore si è presentato presso un magazzino nel Massachusetts, negli Stati Uniti, con documenti di carico falsificati.

