Al cinema Centrale si tiene un evento con l’attore e regista, che presenta il suo ultimo film intitolato “Che Dio perdona tutti”. L’iniziativa segue le apparizioni di altri artisti del cinema italiano, tra cui il musicista e la scrittrice, e si inserisce in una serie di incontri organizzati per far conoscere meglio i protagonisti del settore alla cittadinanza. La serata prevede la proiezione e un dibattito con il pubblico.

Dopo Stefano Bollani e Valentina Cenni, proseguono gli incontri con artisti del cinema italiano nelle sale lucchesi. Lunedì 13 sarà presente in sala al cinema Centrale, per un incontro con il pubblico, al termine della proiezione delle 19, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, regista e protagonista del film “ .Che Dio perdona a tutti ”. Tratto dall’omonimo romanzo del 2018, “.Che Dio perdona a tutti” è una commedia sentimentale che apre le porte, insieme a quelle delle pasticcerie palermitane, alle pratiche religiose e della ricerca della fede. Un viaggio esistenziale, tra tornanti del cuore e della Chiesa, del cinquantenne Arturo, un uomo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pif ospite al cinema Centrale. E porta “Che Dio perdona tutti“

Pif e Giusy Buscemi presentano il film “...che Dio perdona a tutti” al Cinema CoralloPif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, sarà a Genova per presentare il suo nuovo film, “.

"Che Dio perdona a tutti”: Pif incontra il pubblico presso il cinema AndromedaBRINDISI: Un ospite speciale arriva al Cinema Andromeda di Brindisi: il protagonista e regista Pif sarà presente in sala per incontrare il pubblico e...

Temi più discussi: Pif ospite al cinema Centrale. E porta Che Dio perdona tutti; …che Dio perdona a tutti è il nuovo film di Pif con Giusy Buscemi; …che Dio perdona a tutti, trama e cast del film di Pif con Giusy Buscemi al cinema; Che Dio perdona a tutti: Pif incontra il pubblico presso il cinema Andromeda.

Pif ospite al cinema Centrale. E porta Che Dio perdona tuttiIl regista e protagonista della nuova commedia sentimentale lunedì incontrerà il pubblico . Curiosità e domande dalla platea, prevendite aperte online e ai totem delle sale . . lanazione.it

Che Dio perdona a tutti’. Siena (ri)abbraccia PifEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

#LeoneXIV #udienzagenerale Non c’è esperienza umana che Dio non redima: persino la sofferenza, vissuta in unione con la passione del Signore, diventa via di santità. #VaticanNewsIT x.com

A volte perdonare è il primo passo per ricominciare. CHE DIO PERDONA A TUTTI è una commedia romantica ironica e sorprendente, capace di far sorridere e riflettere. Sabato 11/4 ore 21:00 Domenica 12/4 ore 16:00 e 21:00 https://tinyurl.com/Ti - facebook.com facebook