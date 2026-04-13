Pif ospite al cinema Gabbiano di Senigallia per il suo Che Dio perdona a tutti

Al cinema Gabbiano di Senigallia si terrà un evento speciale con la proiezione dell’ultimo film di Pif, noto al pubblico come Pierfrancesco Diliberto. Per la prima volta, l’attore e regista sarà presente in sala, offrendo ai spettatori l’opportunità di vedere il suo nuovo lavoro. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire, attirando appassionati e curiosi del cinema italiano contemporaneo.