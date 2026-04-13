Pif ospite al cinema Gabbiano di Senigallia per il suo Che Dio perdona a tutti
Al cinema Gabbiano di Senigallia si terrà un evento speciale con la proiezione dell’ultimo film di Pif, noto al pubblico come Pierfrancesco Diliberto. Per la prima volta, l’attore e regista sarà presente in sala, offrendo ai spettatori l’opportunità di vedere il suo nuovo lavoro. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire, attirando appassionati e curiosi del cinema italiano contemporaneo.
SENIGALLIA – Evento speciale al cinema Gabbiano di Senigallia, che per la prima volta ospiterà Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, in occasione della proiezione del suo ultimo film “.Che Dio perdona a tutti”.Tratto dall’omonimo romanzo di Pif (vero nome Pierfrancesco Diliberto), il film.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Pif ospite al cinema Centrale. E porta “Che Dio perdona tutti“Dopo Stefano Bollani e Valentina Cenni, proseguono gli incontri con artisti del cinema italiano nelle sale lucchesi.
Pif e Giusy Buscemi presentano il film “...che Dio perdona a tutti” al Cinema CoralloPif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, sarà a Genova per presentare il suo nuovo film, “.