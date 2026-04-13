Pif ospite al cinema Gabbiano di Senigallia per il suo Che Dio perdona a tutti

Da anconatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al cinema Gabbiano di Senigallia si terrà un evento speciale con la proiezione dell’ultimo film di Pif, noto al pubblico come Pierfrancesco Diliberto. Per la prima volta, l’attore e regista sarà presente in sala, offrendo ai spettatori l’opportunità di vedere il suo nuovo lavoro. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire, attirando appassionati e curiosi del cinema italiano contemporaneo.

SENIGALLIA – Evento speciale al cinema Gabbiano di Senigallia, che per la prima volta ospiterà Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, in occasione della proiezione del suo ultimo film “.Che Dio perdona a tutti”.Tratto dall’omonimo romanzo di Pif (vero nome Pierfrancesco Diliberto), il film.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Pif ospite al cinema Centrale. E porta “Che Dio perdona tutti“Dopo Stefano Bollani e Valentina Cenni, proseguono gli incontri con artisti del cinema italiano nelle sale lucchesi.

Pif e Giusy Buscemi presentano il film “...che Dio perdona a tutti” al Cinema CoralloPif, nome d’arte di Pierfrancesco Diliberto, sarà a Genova per presentare il suo nuovo film, “.

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