A Pietracatella proseguono le indagini sull'avvelenamento che ha causato la morte di madre e figlia, coinvolgendo l'uso di ricina. I magistrati stanno approfondendo le circostanze dell'accaduto, con alcune persone ascoltate e interrogatori protratti per diverse ore. La procura cerca di fare chiarezza su un episodio che ha scosso la comunità locale.

Il giallo di Pietracatella, l'avvelenamento mortale con ricina di madre e figlia, cerca una soluzione. Incessante il lavoro degli inquirenti. Ed in questo contesto si apprende che ieri, giovedì 16 aprile, è stata nuovamente ascoltata in questura Laura De Vita, cugina di Gianni De Vita, il padre delle donne che hanno perso la vita. La donna è convocata negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso per un lungo interrogatorio, durato oltre quattro ore. Si tratta del secondo confronto con gli investigatori nel giro di pochi giorni, segno della rilevanza delle informazioni in suo possesso. La donna, insegnante di sostegno quarantenne, è una presenza costante nella vita della famiglia colpita dalla tragedia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pietracatella, "sotto torchio per 4 ore": nel mirino dei pm Laura De Vita

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