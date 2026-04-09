Dieci ore sotto torchio Mamma e figlia avvelenate la notizia dalla questura

Da caffeinamagazine.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vicenda di cronaca si sviluppa con una donna e la sua figlia ricoverate in ospedale dopo aver ingerito sostanze velenose. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre si susseguono i rilievi e le testimonianze dei familiari e dei vicini. La situazione è ancora in fase di approfondimento, e le autorità stanno cercando di fare luce su quanto successo, evitando di tralasciare alcun dettaglio.

Un dramma familiare che si trasforma in un caso sempre più oscuro, fatto di silenzi, sospetti e dettagli inquietanti. Una madre e una figlia morte improvvisamente, nello stesso arco di tempo, nello stesso contesto domestico, hanno acceso i riflettori su una vicenda che fin da subito è apparsa tutt’altro che chiara. A colpire è soprattutto la modalità: un avvelenamento da ricina, sostanza rara e altamente letale, che lascia pochi dubbi sulla natura intenzionale del gesto. Nelle ore successive alla scoperta, il dolore si è mescolato allo sgomento. Una famiglia apparentemente normale, una quotidianità spezzata senza preavviso e una dinamica che solleva interrogativi pesanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Chi hanno chiamato”. Mamma e figlia avvelenate, convocazione a sorpresa in questuraLe indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, appena 15enne, entrano in una fase sempre più delicata e complessa.

Mamma e figlia morte avvelenate, la notizia sulla sorella è appena arrivataLe indagini sul caso di Pietracatella entrano in una fase delicata, mentre si attendono gli esiti definitivi del centro antiveleni Maugeri di Pavia.

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