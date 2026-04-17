Pierfrancesco Contarini rieletto presidente dell' Associazione Jesolana Albergatori

L'assemblea dell'Associazione Jesolana Albergatori ha tenuto una riunione durante la quale hanno deciso di confermare Pierfrancesco Contarini come presidente dell'associazione. La decisione è stata presa all'unanimità, con tutte le persone presenti che hanno espresso il loro apprezzamento per la sua gestione. Contarini continuerà a ricoprire il ruolo di presidente, mantenendo la stessa carica già ricoperta in precedenza.

L'assemblea dell’Associazione Jesolana Albergatori ha confermato per acclamazione Pierfrancesco Contarini alla guida dell'associazione. «Ho accettato questo impegno perché, forte delle conoscenze e dell’esperienza acquisite nel primo mandato, sono consapevole di poter dare ancora molto a questa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Associazione degli agenti di assicurazione, Emanuele Pirazzoli rieletto presidente provincialeL’assemblea ha rieletto per il prossimo triennio e per la quarta volta Emanuele Pirazzoli come presidente. Andrea Gaudenzi rieletto presidente dell’ATP: sarà in sella fino al 2028Andrea Gaudenzi è stato rieletto presidente dell’ATP, l’associazione del tennis professionistico maschile.