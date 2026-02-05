Andrea Gaudenzi rieletto presidente dell’ATP | sarà in sella fino al 2028

Andrea Gaudenzi è stato riconfermato presidente dell’ATP. Resterà in carica fino al 2028, dopo aver ottenuto nuovamente la fiducia dei rappresentanti del tennis maschile. La decisione è arrivata questa mattina durante l’assemblea annuale dell’associazione.

Andrea Gaudenzi è stato rieletto presidente dell’ATP, l’associazione del tennis professionistico maschile. Lo ha annunciato oggi lo stesso organo con un comunicato sul proprio sito internet. Faentino, classe 1973, Gaudenzi è stato eletto per la prima volta nel 2020, e questo saràil suo terzo mandato. Queste le sue parole sempre al sito dell’ATP: “ Per me è un onore continuare a servire l’ATP, un’organizzazione che ha definito la mia carriera sin dai tempi di quando giocavo sul tour. Quando rifletto su quello che abbiamo raggiunto come obiettivi, vedo uno sport con fondamenta più forti che mai, sottolineate dalla crescita record che parla del potenziale del tennis “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gaudenzi è stato confermato presidente dell'Atp per il suo terzo mandato.

