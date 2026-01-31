Associazione degli agenti di assicurazione Emanuele Pirazzoli rieletto presidente provinciale

Nella sede di Sicindustria Palermo, più di cento agenti di assicurazione si sono riuniti il 29 gennaio per eleggere i nuovi vertici dell’Associazione degli agenti di assicurazione, lo Sna. Alla fine, Emanuele Pirazzoli è stato rieletto presidente provinciale, pronto a guidare l’organizzazione fino al prossimo congresso di Verona. La riunione ha segnato un momento importante per il settore, con i rappresentanti che si preparano ad affrontare le sfide future.

L’assemblea ha rieletto per il prossimo triennio e per la quarta volta Emanuele Pirazzoli come presidente. Emanuele Pirazzoli, 54 anni, assicuratore da 36 anni, titolare di una agenzia con 50 anni di storia familiare, ringraziando per la rinnovata fiducia i colleghi agenti assicurativi palermitani, sarà coadiuvato dai vice presidenti Gianni Ammirata ed Enzo Gatto e dai consiglieri Sofia Puleo, Fabio Cetrano, Alberto D’Anna, Marco Gambardella, Cristiano Gatto e Carmelo Maltese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

