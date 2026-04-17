Pieraccioni | Ho finito di scrivere il film nuovo E nel video appare Claudia Pandolfi

Leonardo Pieraccioni ha annunciato di aver completato la scrittura del suo nuovo film attraverso un post sui social media. Nel video allegato si vede anche Claudia Pandolfi, che sembra partecipare alla comunicazione. La notizia è stata diffusa oggi, 17 aprile 2026, e ha suscitato interesse tra gli appassionati di cinema e fan dell’attore e regista toscano. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sul cast è stato ancora comunicato.

Firenze, 17 aprile 2026 – “Ho finito di scrivere il film nuovo!”: Leonardo Pieraccioni lo scrive nero su bianco sui suoi profili suoi social. Tra le reazioni al post c’è addirittura chi si propone come comparsa e chi chiede a gran voce la presenza di Massimo Ceccherini. “Inutile dire che sarà il più bello, il più comico, il più emozionante, come penso tutte le volte che finisco di scrivere”, continua il messaggio (dico e non dico) del regista toscano. Lanciatissima la prevendita per lo spettacolo "Vinca il peggiore" con Leonardo Pieraccioni in programma il prossimo 23 maggio alle 21. https:www.lanazione.itfirenzecronacaleonardo-pieraccioni-j8nz7uwy Il messaggi sui social.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pieraccioni: “Ho finito di scrivere il film nuovo”. E nel video appare Claudia Pandolfi Notizie correlate Dal 12 marzo al cinema il film Il Bene Comune di Rocco Papaleo con Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi. Il video di Amica.it(askanews) – Rocco Papaleo è tornato a girare nella sua terra ma a differenza di Basilicata Coast to Coast questa volta è accompagnato da un gruppo... Nel trailer del nuovo film di Super Mario appare a sorpresa anche YoshiÈ online il trailer del nuovo film animato dedicato a Super Mario e, tra colori esplosivi e ritmo serrato, arriva anche una delle rivelazioni più...