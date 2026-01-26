È disponibile il trailer del nuovo film animato di Super Mario, che mostra anche la presenza di Yoshi. Tra immagini vivaci e un ritmo coinvolgente, il trailer anticipa le novità e le emozioni del film, offrendo agli appassionati un’anteprima delle avventure che li aspettano. La comparsa di Yoshi rappresenta un momento importante, segnando un’ulteriore conferma della ricchezza del mondo di Mario sul grande schermo.

È online il trailer del nuovo film animato dedicato a Super Mario e, tra colori esplosivi e ritmo serrato, arriva anche una delle rivelazioni più attese: Yoshi fa finalmente la sua comparsa. Un momento chiave per i fan, che segna un ulteriore passo nell’espansione cinematografica dell’universo Nintendo, forte del successo clamoroso del primo film. Un trailer che guarda ai fan storici. Il nuovo trailer del film di Super Mario gioca dichiaratamente con la memoria collettiva di chi è cresciuto con il controller in mano. Il trailer entra immediatamente nel vivo, mostrando ambientazioni iconiche e il ritmo frenetico tipico dell’universo di Super Mario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel trailer del nuovo film di Super Mario appare a sorpresa anche Yoshi

Leggi anche: Super Mario Galaxy Il Film: arriva Yoshi e si vola nello spazio nel nuovo trailer

Yoshi ruba la scena: il nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il FilmIl nuovo trailer di Super Mario Galaxy Il Film offre uno sguardo aggiornato sulla trasposizione cinematografica del celebre videogioco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Masters of the Universe, dopo il teaser arriva il trailer del nuovo He Man; Super Mario Galaxy – Il Film, ecco il nuovo trailer con Yoshi; Fabio De Luigi e Virginia Raffaele nascondono qualcosa: il trailer del nuovo film; Super Mario Galaxy, finalmente arriva Yoshi nel nuovo trailer del film!.

Super Mario Galaxy - Il film presenta Yoshi nel nuovo trailer italianoIl sequel animato di Nintendo e Illumination arriva ad aprile e introduce uno dei personaggi più amati della saga. it.ign.com

Che sorpresa! Nel nuovo trailer di The Odyssey spunta uno dei rapper più famosi al mondo [VIDEO]A Christopher Nolan a quanto pare non sono bastati Matt Damon e le altre star di The Odyssey: ci sarà anche una super star della musica ... bestmovie.it

Everyeye.it. . Finalmente abbiamo potuto gustarci il nuovo trailer di Super Mario Galaxy, il prossimo film con protagonista l'idraulico italiano più famoso dei videogiochi. facebook