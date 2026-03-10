Dal 12 marzo al cinema il film Il Bene Comune di Rocco Papaleo con Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi Il video di Amicait

Dal 12 marzo nelle sale cinematografiche sarà disponibile il film Il Bene Comune, diretto da Rocco Papaleo e interpretato da Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi. Il film vede il regista tornare a girare in Italia, questa volta con un cast composto da cinque donne che affiancano Papaleo. La produzione è stata annunciata attraverso un video pubblicato su Amica.it.

(askanews) – Rocco Papaleo è tornato a girare nella sua terra ma a differenza di Basilicata Coast to Coast questa volta è accompagnato da un gruppo di cinque donne. In Il Bene Comune, nei cinema dal 12 marzo, interpreta infatti una guida turistica che insieme ad una attrice di "insuccesso", interpretata da Vanessa Scalera, accompagna sul massiccio del Pollino quattro detenute, impersonate da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano. Quel cammino alla ricerca di un albero secolare, simbolo di resilienza, diventa poi per tutti un viaggio di trasformazione.