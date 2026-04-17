Piedibus è partita la sperimentazione all' Istituto comprensivo Cittadella Margherita Hack

È iniziata la sperimentazione del Piedibus presso l'Istituto comprensivo Cittadella Margherita Hack. I bambini raggiungono la scuola a piedi, accompagnati in gruppo lungo un percorso che attraversa le aree verdi della Cittadella. L'iniziativa mira a promuovere un modo di spostarsi sostenibile e sicuro, coinvolgendo studenti e famiglie in un percorso condiviso. La proposta si inserisce nell'ambito di progetti per la mobilità sostenibile e la sicurezza scolastica.

ANCONA – Da casa a scuola a piedi, in gruppo e in sicurezza, attraversando il verde della Cittadella.È partita oggi, 17 aprile 2026, la sperimentazione del Piedibus per la scuola dell’infanzia XXV Aprile dell’Istituto Comprensivo Cittadella Margherita Hack.Alla prima giornata hanno partecipato.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Polizia stradale e cinofili in cattedra: 50 alunni dell’istituto “Margherita Hack” a lezione di legalitàDimostrazioni dei cani Meky, Imperator, Ax e Horo, attività sulla sicurezza stradale e visita alla Volante per le classi delle scuole primarie. Avellino, “Strada Scolastica” davanti all’Istituto "Regina Margherita": via alla sperimentazioneVenerdì 6 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00 sarà attivata una limitazione temporanea della circolazione L’Amministrazione...