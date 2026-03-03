Avellino Strada Scolastica davanti all’Istituto Regina Margherita | via alla sperimentazione

A Avellino, l’Amministrazione Comunale ha annunciato l’avvio di una fase sperimentale di “Strada Scolastica” nel tratto di strada davanti all’Istituto Regina Margherita nel centro città. La sperimentazione riguarderà alcuni giorni della settimana e coinvolgerà il tratto stradale in questione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa zona specifica.

Venerdì 6 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00 sarà attivata una limitazione temporanea della circolazione L’Amministrazione Comunale di Avellino informa che, limitatamente ad alcuni giorni della settimana, sarà avviata una fase sperimentale di “Strada Scolastica” nel tratto antistante l’Istituto Regina Margherita, nel centro cittadino. Venerdì 6 marzo 2026 nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00 sarà attivata una limitazione temporanea della circolazione che interesserà Piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Partenio e Via Terminio; Via Partenio; il tratto compreso tra Via Mazas e Piazza Garibaldi e Via Chiesa Conservatorio, nel tratto compreso tra Vicolo Sapienza e Piazza Garibaldi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

