La presidente della Commissione europea ha annunciato un’apertura al nucleare di ultima generazione come parte delle strategie per raggiungere l’autonomia energetica. La questione del petrolio e del gas resta centrale, ma ora si discute anche di nuove tecnologie nucleari come possibile soluzione. La decisione riguarda le future politiche energetiche dell’Unione e l’inclusione di questa fonte nel mix energetico.

Tutti si interrogano su cosa accadrà con il petrolio e il gas, ma attenzione a trascurare il nucleare. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al summit sull’energia nucleare di questo marzo a Parigi, ha dichiarato che l’allontanamento del Vecchio Continente dall’energia atomica è stato un errore strategico. Tale ammissione di colpa non spunta fuori dal cilindro senza un perché, ma ha a che fare con il disegno industriale che da qualche decennio ha preso forma in Europa. Negli ultimi anni, sempre più Paesi hanno progressivamente spento i reattori nucleari sul loro territorio. Dopo lo scoppio di due guerre... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La svolta di Von der Leyen: apre al nucleare di ultima generazione per l’autonomia energetica

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