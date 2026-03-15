La svolta di Von der Leyen | apre al nucleare di ultima generazione per l’autonomia energetica
La presidente della Commissione europea ha annunciato un’apertura al nucleare di ultima generazione come parte delle strategie per raggiungere l’autonomia energetica. La questione del petrolio e del gas resta centrale, ma ora si discute anche di nuove tecnologie nucleari come possibile soluzione. La decisione riguarda le future politiche energetiche dell’Unione e l’inclusione di questa fonte nel mix energetico.
Tutti si interrogano su cosa accadrà con il petrolio e il gas, ma attenzione a trascurare il nucleare. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, intervenendo al summit sull’energia nucleare di questo marzo a Parigi, ha dichiarato che l’allontanamento del Vecchio Continente dall’energia atomica è stato un errore strategico. Tale ammissione di colpa non spunta fuori dal cilindro senza un perché, ma ha a che fare con il disegno industriale che da qualche decennio ha preso forma in Europa. Negli ultimi anni, sempre più Paesi hanno progressivamente spento i reattori nucleari sul loro territorio. Dopo lo scoppio di due guerre... 🔗 Leggi su It.insideover.com
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