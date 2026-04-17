Helena Prestes, nota per condividere spesso aggiornamenti con i suoi follower sui social, si è trovata recentemente ad affrontare un imprevisto. L’ex concorrente del Grande Fratello ha commentato l’accaduto descrivendolo come un “casino”. La notizia si diffonde attraverso le sue stesse parole, senza ulteriori dettagli sulle circostanze precise dell’incidente. I suoi seguaci si sono subito interessati alla vicenda, chiedendole ulteriori spiegazioni.

Helena Prestes è solita aggiornare i fans tramite i suoi canali social. In queste ore, l'ex concorrente del Grande fratello è rimasta vittima di un piccolo imprevisto. La modella influencer ha dimostrato di avere alcuni problemi con il suo canale abbonamento su Instagram. Le storie esclusive pubblicate dalla 35enne di San Paolo non si vedono. Un problema che è stato fatto notare alla compagna di Javier Martinez, che ha deciso d'intervenire. Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo X dove ha scritto un messaggio per i fans: "Ho capito se c’è un bug, ma non posso fare niente aspettiamo questo canale è un casino . (nel senso meta è un casinò) aspettiamo io sto registrando tutto li oggi baci".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Piccolo imprevisto per Helena Prestes: “E’ un casino”, l’accaduto

Helena Prestes E Il Compleanno Della Nonna: Il Ricordo Dal GF COMMUOVE Tutti

Notizie correlate

Leggi anche: Helena Prestes, siparietto in strada a Tarifa: l’accaduto

Piccola disavventura per Helena Prestes: “Un disastro”, l’accadutoHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei propri fans che è solita aggiornata con storie pubblicate nei suo profilo Instagram dov'è...

Aggiornamenti e dibattiti

Piccolo imprevisto per Helena Prestes: E’ un casino, l’accadutoHelena Prestes è solita aggiornare i fans tramite i suoi canali social. In queste ore, l'ex concorrente del Grande fratello è rimasta vittima di un ... ilsipontino.net

Helena Prestes, avvertimento alle fan pazze di Javier: 'Stategli lontano, crea dipendenza'Dopo aver paragonato il fidanzato ad una torta al cioccolato, Helena ha lanciato un chiaro ma sottile messaggio a chi vorrebbe stare al suo posto ... it.blastingnews.com