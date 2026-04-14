Piccola disavventura per Helena Prestes | Un disastro l’accaduto

Da ilsipontino.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes ha recentemente condiviso sui social un episodio definito come un “disastro”. La influencer, seguita da oltre 300 mila persone su Instagram, ha raccontato ai suoi follower di aver vissuto una giornata complicata, senza fornire dettagli specifici sull’accaduto. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione, con molti utenti che hanno commentato l’accaduto sui diversi canali social.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei propri fans che è solita aggiornata con storie pubblicate nei suo profilo Instagram dov'è seguita da oltre 300 mila utenti. La modella influencer è reduce da alcuni giorni fuori Italia. L'ex concorrente del Grande fratello ha fatto tappa a Monte Carlo al torneo di tennis vinto da Jannik Sinner e poi a Tarifa in Spagna dove ha avuto modo d'intervistare Lorenzo Casati, campione di kite-surf della specialità big air. In queste ore, la compagna di Javier Martinez ha annunciato di essere rimasta vittima di una piccola disavventura mentre stava tornano in Italia e più precisamente a Milano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Piccola disavventura per Helena Prestes: “Un disastro”, l’accaduto

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HELENA PRESTES: DIRETTA 5

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