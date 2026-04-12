Helena Prestes siparietto in strada a Tarifa | l’accaduto

Una modella influencer si trova in questi giorni a Tarifa, cittadina della Spagna nota come meta per gli sport acquatici. Nelle ultime ore è stato segnalato un siparietto avvenuto in strada, attirando l’attenzione dei passanti e dei social media. L’evento ha generato numerosi commenti online, mentre la presenza della donna sul territorio ha alimentato discussioni tra chi la segue e chi ha assistito alla scena dal vivo.

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella influencer si trova da alcuni giorni in Spagna e più precisamente a Tarifa, una cittadina definita la capitale europea per gli amanti degli sport acquatici. La 35enne sta trascorrendo una vacanza-lavoro con Cometa Living, un club privato per coloro che lavorano in modalità remota e amano la natura e gli sport. In questi giorni, la compagna di Javier Martinez sta mostrando ai suoi followers alcuni scorci della sua avventura spagnola nel suo profilo Instagram, dov'è seguita da oltre 300 mila utenti. In una storia, Helena Prestes si è resa protagonista di un siparietto in strada con un locale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Helena Prestes, siparietto in strada a Tarifa: l’accaduto Javier Martinez prende in giro Helena Prestes: simpatico siparietto socialHelena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione dei fans nonostante sia passato un anno dalla loro partecipazione al Grande... Leggi anche: Helena Prestes e l’appello per i fans: “Fermate l’onda d’odio”, l’accaduto