I piccoli comuni italiani stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nei vertici nazionali delle associazioni di categoria. In particolare, l’Abruzzo si distingue come regione di riferimento, con la guida della Consulta ANCI Giovani. La discussione si concentra sulla rappresentanza e sulla tutela delle realtà locali di dimensioni contenute, che spesso trovano difficoltà a farsi ascoltare a livello centrale. La questione riguarda soprattutto le modalità di coinvolgimento e di riconoscimento delle esigenze di queste comunità.

La gestione delle realtà locali più piccole acquisisce un nuovo peso nei vertici nazionali. Vincenzo D’Ercole, attualmente sindaco di Castiglione Messer Raimondo e coordinatore regionale per l’ANCI Giovani in Abruzzo, è stato investito del ruolo di vicecoordinatore vicario della Consulta nazionale ANCI Giovani. La decisione è stata formalizzata dal coordinatore nazionale Domenico Carbone, segnando un passaggio che punta a portare le necessità dei piccoli centri direttamente nelle sedi decisionali del Paese. Il peso della rappresentanza tra risorse limitate e ambizioni territoriali. amministra realtà con budget ridotti, la nomina di D’Ercole non rappresenta solo un traguardo personale, ma un tassello fondamentale per il riconoscimento delle dinamiche sociali abruzzesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piccoli comuni al centro: l’Abruzzo guida la Consulta ANCI Giovani

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