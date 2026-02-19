Comuni Dota Anci | Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni

Il presidente di Dota, l’associazione dei piccoli comuni, afferma che rafforzare le capacità amministrative è fondamentale per migliorare i servizi locali. Oggi a Roma si sono riuniti molti sindaci provenienti da tutto il paese, dimostrando interesse e voglia di collaborare. L’evento sugli Stati generali ha coinvolto circa 300 rappresentanti comunali, pronti a condividere idee e soluzioni pratiche. La discussione si concentra su come semplificare le procedure e aumentare l’efficienza, con l’obiettivo di offrire risposte più rapide ai cittadini.

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Stati generali dei piccoli comuni è un evento molto importante e la grandissima affluenza oggi dimostra che ancora una volta Anci nazionale ha colto nel segno. Attraverso questo progetto abbiamo rafforzato, sulle tematiche che saranno oggetto di laboratori specifici, la capacità amministrativa dei piccoli comuni". Così Stefania Dota, vice segretario generale di Anci nazionale, agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, due giornate di confronto dedicate alla capacità amministrativa e alle sfide quotidiane degli enti di minore dimensione demografica.