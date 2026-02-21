Piccoli Comuni +2000 azioni Anci | Trasforma la PA con 6.700

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha avviato oltre 2.000 interventi pratici nei piccoli comuni, coinvolgendo più di 6.700 azioni concrete. Questi interventi mirano a migliorare servizi e infrastrutture, rispondendo alle esigenze delle comunità locali. L’obiettivo è rendere più efficiente la pubblica amministrazione e facilitare la vita dei cittadini nelle aree più piccole. Sono stati avviati lavori di riqualificazione e digitalizzazione in molte zone rurali e montane. La strada da percorrere continua con nuovi progetti.

P.i.c.c.o.l.i: Un Impulso per i Comuni Italiani, Oltre 2.000 Interventi sul Campo. Roma – Il progetto P.i.c.c.o.l.i, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), ha raggiunto un impatto significativo sul territorio nazionale, coinvolgendo oltre 1700 comuni e implementando più di 2.000 azioni concrete. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e favorire la collaborazione tra i piccoli comuni, affrontando le sfide legate alla gestione amministrativa e allo sviluppo locale. L’efficacia dell’iniziativa è stata evidenziata durante gli Stati Generali dei piccoli comuni tenutisi a Roma, presso il Centro Congressi La Nuvola.🔗 Leggi su Ameve.eu

Comuni, Dota (Anci): "Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni"Il presidente di Dota, l’associazione dei piccoli comuni, afferma che rafforzare le capacità amministrative è fondamentale per migliorare i servizi locali.

Piccoli Comuni: Anci lancia l’allarme, serve un piano nazionaleL’Anci Campania ha lanciato un appello perché i piccoli comuni italiani ricevano più attenzione, a causa della diminuzione dei servizi pubblici.

