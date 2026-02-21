Piccoli Comuni +2000 azioni Anci | Trasforma la PA con 6.700
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ha avviato oltre 2.000 interventi pratici nei piccoli comuni, coinvolgendo più di 6.700 azioni concrete. Questi interventi mirano a migliorare servizi e infrastrutture, rispondendo alle esigenze delle comunità locali. L’obiettivo è rendere più efficiente la pubblica amministrazione e facilitare la vita dei cittadini nelle aree più piccole. Sono stati avviati lavori di riqualificazione e digitalizzazione in molte zone rurali e montane. La strada da percorrere continua con nuovi progetti.
P.i.c.c.o.l.i: Un Impulso per i Comuni Italiani, Oltre 2.000 Interventi sul Campo. Roma – Il progetto P.i.c.c.o.l.i, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci), ha raggiunto un impatto significativo sul territorio nazionale, coinvolgendo oltre 1700 comuni e implementando più di 2.000 azioni concrete. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e favorire la collaborazione tra i piccoli comuni, affrontando le sfide legate alla gestione amministrativa e allo sviluppo locale. L’efficacia dell’iniziativa è stata evidenziata durante gli Stati Generali dei piccoli comuni tenutisi a Roma, presso il Centro Congressi La Nuvola.🔗 Leggi su Ameve.eu
Comuni, Dota (Anci): "Rafforziamo la capacità amministrativa dei piccoli comuni"Il presidente di Dota, l’associazione dei piccoli comuni, afferma che rafforzare le capacità amministrative è fondamentale per migliorare i servizi locali.
Piccoli Comuni: Anci lancia l’allarme, serve un piano nazionaleL’Anci Campania ha lanciato un appello perché i piccoli comuni italiani ricevano più attenzione, a causa della diminuzione dei servizi pubblici.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.
Enti locali, Cenni (Anci): Piccoli comuni rappresentano componente strategica italianaQuando parliamo di piccoli comuni non stiamo affrontando solo un tema amministrativo o demografico. Stiamo parlando di un'idea di Paese, per esempio di come immaginiamo il rapporto fra centro e perife ... adnkronos.com
Enti locali, Manfredi (Anci): Su attuazione Pnrr da piccoli comuni performance come grandi città(Adnkronos) - Abbiamo avuto un dato molto importante nell'attuazione del Pnrr per i piccoli comuni, hanno avuto le stesse performance delle grandi città ed è un fattore che conferma la presenza di st ... msn.com
Lavoro, fuga dai piccoli Comuni: part time e dimissioni in aumento. Ecco perché 24plus.ilsole24ore.com/art/lavoro-fug… x.com
Il Comune di Laurenzana ha aderito al progetto P.I.C.C.O.L.I., un’iniziativa nazionale dedicata ai piccoli Comuni, pensata per rafforzare i servizi ai cittadini e sostenere l’innovazione nella pubblica amministrazione locale. Il 19 e 20 febbraio 2026, l’Amministr - facebook.com facebook