Avellino Benigni possibile candidato sindaco senza Forza Italia
In queste ore si diffonde con insistenza la notizia che Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, potrebbe candidarsi a sindaco della città. La notizia non è ancora ufficiale, ma si moltiplicano le voci che lo vedrebbero coinvolto in questa possibile corsa elettorale. La sua candidatura potrebbe avvenire senza il sostegno di Forza Italia, secondo quanto si apprende.
È più di una voce. In queste ore circola con insistenza l'indiscrezione secondo cui Fabio Benigni, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, starebbe valutando una candidatura a sindaco della città. Una candidatura autonoma, fuori da Forza Italia, costruita su un progetto civico. Benigni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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