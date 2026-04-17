Domenica 19 aprile alle ore 19, i vincitori del PianoLink International Amateurs Competition 2025 si esibiranno ai PianoLink Studios di Milano, in Via Forze Armate 1. L’evento, intitolato Amateurs’ Grand Gala, segue un concerto già tenuto alla Fazioli Concert Hall di Sacile, in Friuli. La serata vedrà protagonisti gli artisti selezionati attraverso la competizione dedicata ai pianisti amatoriali.

Dopo il concerto alla Fazioli Concert Hall di Sacile, in Friuli, i vincitori del PianoLink International Amateurs Competition 2025 arrivano a Milano per un appuntamento speciale ai PianoLink Studios di Via Forze Armate 1 a Milano che si terrà d omenica 19 aprile alle ore 19. I cinque pianisti premiati – provenienti da Italia, Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud – saranno protagonisti di un recital collettivo in un contesto intimo e ravvicinato. Il programma offrirà un percorso attraverso il grande repertorio pianistico, da Beethoven a Chopin, da Liszt a Debussy, restituendo al pubblico la varietà e la ricchezza espressiva del mondo dei pianisti amatori di alto livello.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pianoforte, l’Amateurs’ Grand Gala arriva a Milano

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