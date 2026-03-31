Un pianoforte decorato dall'artista fiorentino Skim è stato collocato oggi all'ingresso dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'opera presenta un design colorato e originale ed è stata esposta nell'area di accesso dell'istituto. La presenza del pianoforte si inserisce nelle iniziative dell'ospedale per abbellire gli spazi dedicati ai pazienti e alle loro famiglie.

Firenze, 31 marzo 2026 – Un pianoforte coloratissimo firmato dall’artista fiorentino Skim. L’opera, da oggi, sarà esposta nell’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino Meyer. Decorata con i colori vivaci e le forme tipiche di Skim, caratterizzati da elementi iconici come piccole barchette di carta, lettere, pennelli e matite, l'opera è stata un elemento centrale della mostra personale di Skim, a Palazzo Medici Riccardi dove era stato esposto per essere suonato dai visitatori. “Così mi hanno salvato dall’infarto”: quegli strani dolori e l’intuizione decisiva della guardia medica La mostra dal titolo “Genesi – L’armonia del Kaos” e curata da Simone Teschioni Gallo è stata allestita dal 16 giugno al 26 settembre 2022 e ha raccolto tutta la produzione dell’artista, dagli esordi pittorici fino ai più recenti Kaos armonici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Meyer arriva il pianoforte d’artista firmato da Skim

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