Correggio multe fino a 300 euro per chi dà da mangiare ai conigli nei parchi | a rischio salute e equilibrio naturale

Il Comune di Correggio ha deciso di multare chi dà da mangiare ai conigli nei parchi pubblici. Le sanzioni possono arrivare fino a 300 euro. L’amministrazione vuole evitare che i visitatori continuino a nutrire gli animali, perché questo può mettere a rischio la loro salute e disturbare l’equilibrio naturale del parco. La misura mira a proteggere sia gli animali che l’ambiente, chiedendo ai cittadini di rispettare le regole e lasciare che i conigli vivano liberi e senza interferenze.

Correggio, 11 febbraio 2026 – Il Comune di Correggio adotta una linea dura contro chi alimenta gli animali selvatici nei parchi pubblici, in particolare i conigli. L'amministrazione comunale ha annunciato un giro di vite con multe che possono arrivare fino a 300 euro per chi viola il regolamento, in risposta alla continua presenza di resti di cibo, soprattutto pane, nei pressi dei laghi del Parco Articolo 21 e del parco della Memoria. L'obiettivo è proteggere l'ecosistema e la salute degli animali, oltre a preservare la fruibilità delle aree verdi. La decisione, riportata da fonti comunali, nasce da una crescente preoccupazione per le conseguenze negative dell'alimentazione artificiale sulla fauna selvatica.

