Andretta si sveglia più vuota con la notizia della morte del Generale Nicola Di Guglielmo. Aveva 98 anni e aveva dedicato la sua vita al servizio degli altri, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, e in paese si respira già un’aria di tristezza. La gente ricorda un uomo che ha sempre portato avanti con orgoglio i valori di famiglia, rispetto e dedizione alla terra. La sua figura rimarrà per molti un esempio di integrità e sacrificio.

Tempo di lettura: 3 minuti “Andretta oggi è una comunità più triste e più silenziosa. Con la scomparsa del Generale della Guardia di Finanza Nicola Di Guglielmo, il nostro paese perde un pezzo importante della propria storia, un uomo che ha incarnato valori autentici come la famiglia, il rispetto, il senso del dovere e l’amore incondizionato per la propria terra”. A ricordarlo con commozione è il Sindaco di Andretta, Michele Miele, che ha voluto sottolineare il legame profondo che lo univa al Generale, non solo sul piano istituzionale ma anche personale. Il Generale De Guglielmo, presidente della Società Storica Irpina e direttore della “Rassegna Storica Irpina”, è scomparso all’età di 98 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Irpinia piange il Generale De Guglielmo, 98 anni a servizio degli altri

Approfondimenti su Irpinia Generale

Nel quartiere di San Sperato, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una via a Paolo Pitasi, figura stimata e profondamente radicata nella comunità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Irpinia Generale

Argomenti discussi: Scomparsa Michelangelo Ciarcia, il PD: Sgomenti e atterriti, la nostra comunità perde un uomo leale e generoso; Atripalda, torna L’Irpinia Corre: il 10 maggio 2026 la 10 km tra sport, territorio e passione; Oggi i funerali di Michelangelo Ciarcia: Addio ad un politico leale e altruista; Pd irpino, il tempo stringe e le sedie sono poche.

L’Irpinia CorreAtripalda si prepara ad accogliere la 14esima edizione de L’Irpinia Corre, la storica gara podistica di 10 chilometri che da anni richiama atleti e appassionati da tutta la regione. L’appuntamento è ... irpinia24.it

#IrpiniaPiange L’Irpinia piange Mario Barretta, morto improvvisamente lasciando senza parole amici e familiari. x.com

L’Irpinia piange Carmen Carullo Conosciuta ed apprezzata event planner, 36 anni, ha lottato con coraggio contro un male incurabile. Tantissimi i messaggi d’affetto di amici e conoscenti e di tutta la comunità di Monteforte Irpino, di cui era originaria. Ripos facebook