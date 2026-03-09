Macerata | il baby boom diventa senior boom la sfida elettorale

Un avvocato ha pubblicato una lettera aperta che ha acceso il dibattito sulla situazione demografica di Macerata in vista delle prossime elezioni di maggio. La discussione si concentra sulla trasformazione della popolazione locale, passata da un baby boom a una crescita della popolazione senior. La questione coinvolge direttamente la città e le sue future scelte politiche.

Una lettera aperta dell’avvocato Renzo Tartuferi ha scatenato un dibattito cruciale sulla demografia di Macerata in vista delle elezioni di maggio. Il testo evidenzia come il passaggio dal baby boom al senior boom stia ridefinendo le priorità urbane e sanitarie della città. L’analisi parte da un dato storico preciso: tra il 1956 e il 1965 si registrò il picco di natalità che oggi sta trasformando la struttura sociale locale. L’avvocato sottolinea che la generazione del miracolo economico sta entrando nella terza età, creando una pressione senza precedenti sui servizi pubblici. La pressione demografica e il peso delle generazioni. Il punto di partenza è la coorte nata negli anni Sessanta, definita come la più numerosa nella storia nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

