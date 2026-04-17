Pezzi di cornicione si staccano intervengono pompieri e agenti

Nel tardo pomeriggio del 16 aprile, nel centro storico, sono intervenuti vigili del fuoco e agenti di polizia locale a causa di alcuni pezzi di cornicione che si sono staccati. La zona è stata evacuata per motivi di sicurezza e i soccorritori hanno messo in atto le procedure previste per gestire la situazione. Non si registrano feriti o danni alle persone.

Intervento di polizia locale e vigili del fuoco in centro storico, nel tardo pomeriggio del 16 aprile. Un edificio tra cantone Santa Margherita, via Mazzini e via Sant'Eufemia ha perso alcuni pezzi di cornicione sul marciapiede, creando pericolo. È stato Maurizio Callegari (Forza Nuova) a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Si staccano pezzi di pietra da Porta San Clemente. Intervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in viale Santa Margherita ad Arezzo. Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pezzi di cornicione si staccano, intervengono pompieri e agenti; Roma, crollo choc a Trastevere: detriti in strada, tragedia sfiorata; Crolli in piazza Kennedy. Via ai lavori, ma subito stop; Beirut, devastate dai raid di Israele le aree sciite (ma anche i quartieri più chic): Butta qualcosa in borsa, chissà dove dormiremo. Firenze, cadono pezzi di cornicione: intervento dei vigili del fuocoFirenze, 22 aprile 2025 – Crollo di frammenti di cornicione da un palazzo di via Giovanni Bovio a Firenze, nella zona di Campo di Marte. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 22 aprile. I pezzi di ... lanazione.it San Benedetto, cadono pezzi di cornicione sull’auto. Paura al liceo Classico Leopardi dove c’è il cantiere«Si è staccato un pezzo di cornicione che ha colpito l'automobile di un'assistente amministrativa - racconta il preside Piergallini, sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno messo tutto in ... corriereadriatico.it I miliardari non si “limitano” a comprare pezzi di economia. Comprano attenzione (media), regole (lobby), politica (finanziamenti) e poi ci dicono che è “merito”. Hanno soldi senza fine. Noi abbiamo l’unica cosa che li spaventa davvero: le persone che si organi - facebook.com facebook Se lo schema dovesse prendere corpo, le conseguenze sarebbero pesanti. Perché un asse tra centro e pezzi di centrosinistra, con una figura come la sindaca di Genova a fare da collante, potrebbe rimettere in discussione l’intero impianto politico italiano x.com