Si staccano pezzi di pietra da Porta San Clemente Intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Santa Margherita ad Arezzo. La loro presenza è stata necessaria a causa del distacco di pezzi di pietra da Porta San Clemente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente, e non sono stati segnalati danni a persone o a strutture vicine.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in viale Santa Margherita ad Arezzo. Dalla volta di Porta San Clemente si erano infatti staccati alcuni frammenti di pietra, finiti sul suolo stradale mentre sulla città era in corso un'abbondante pioggia.