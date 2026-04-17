Petrucci sulle elezioni FIGC | Il nuovo presidente sia gradito al governo Vi racconto una cosa su di me Carraro e Galliani

Il presidente della FIGC ha dichiarato che il nuovo presidente dovrebbe ricevere l'approvazione del governo. Ha inoltre condiviso un aneddoto personale che coinvolge alcune figure del mondo del calcio, senza fornire dettagli specifici. La sua dichiarazione si concentra sulla compatibilità tra le istituzioni e i nuovi incarichi nella federazione calcistica. La comunicazione è avvenuta in un contesto di discussione sulle prossime elezioni per la guida della FIGC.

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