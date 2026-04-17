Il presidente della Federbasket ha dichiarato che il nuovo presidente della FIGC dovrebbe essere gradito al governo. Ha anche affermato di essere interessato al futuro del calcio, poiché richiede gli stessi aiuti di altre discipline sportive. Le sue parole sono state riportate in un'intervista in cui ha parlato delle relazioni tra le istituzioni sportive e le autorità politiche. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui nomi o sui tempi delle nomine.

È (anche) un uomo di calcio Gianni Petrucci, è stato pure commissario della Figc per quasi un anno, nel 2001. Ma non è per questo che il numero uno della Federbasket guarda con tanta attenzione alle elezioni del prossimo presidente federale, in programma il 22 giugno. "È vero, me ne interesso in modo quasi ossessivo. Il fatto è che tutti parlano dei provvedimenti che il governo dovrebbe fare a favore del calcio, ma sono gli stessi che il basket chiede da anni. Forse si dimentica che siamo anche noi uno sport professionistico e di squadra, i problemi che abbiamo non sono così diversi". E le soluzioni? "Nemmeno, pure noi avremmo bisogno di riavere il Decreto Crescita, di essere supportati con formule tipo Tax Credit, che è stato dato ad altri settori come il cinema, che è uno spettacolo proprio come calcio e basket.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Petrucci sulla Figc: "Il nuovo presidente sia gradito al governo"

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