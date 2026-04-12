Elezioni Ungheria cosa succede ora? Come nascerà il nuovo governo e il ruolo del presidente Tamas Sulyok vicino al partito di Orban

Dopo le recenti elezioni in Ungheria, si delineano i primi scenari sul futuro governo. Il voto si è concluso con risultati che mostrano una vittoria per il partito al potere, sostenuto dal presidente Tamas Sulyok, vicino al leader attuale. I sondaggi avevano indicato una possibile vittoria dell’opposizione di Peter Magyar, ma alla fine l’esito ha premiato la formazione governativa, mentre il premier ha continuato a criticare le forze concorrenti.

Archiviato il voto, preceduto da sondaggi che sempre più davano avanti l'opposizione di Peter Magyar e con Orban che fino alla fine ha insistito nelle accuse all'opposizione di manipolare le elezioni, ora si apre la partita per il nuovo governo ungherese. Una volta accertato l'esito delle elezioni, il presidente Tamas Sulyok convocherà il Parlamento entro un mese - con ogni probabilità già a maggio - aprendo la strada alla scelta del prossimo premier. Sarà poi il Parlamento a eleggerlo a maggioranza semplice, su proposta del capo dello Stato, che di norma indica il leader del partito vincente. Cosa succede in caso di stallo In caso di stallo, il presidente potrà rilanciare con un nuovo nome o - come extrema ratio - sciogliere il Parlamento e riportare il Paese alle urne.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Elezioni Ungheria, cosa succede ora? Come nascerà il nuovo governo e il ruolo del presidente Tamas Sulyok (vicino al partito di Orban) Leggi anche: Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito Elezioni Ungheria, cosa cambia se perde Orban? Con Magyar via all'europeismo "costruttivo"In Ungheria una nuova alba sembra essere alle porte, un rinnovamento che sembra apporre la parola "fine" su quanto è stato definito, dal 2010 in poi,... TRUMP SENTENCIA A LA OTAN EL CONFLICTO CON IRÁN Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL