Il presidente della Federazione italiana pallacanestro ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente della Federazione italiana gioco calcio. Durante un'intervista alla Gazzetta, ha sottolineato che il presidente della FIGC deve essere gradito al governo. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle dinamiche tra le istituzioni sportive e le autorità politiche. Nessun altro dettaglio sui contenuti delle dichiarazioni è stato fornito.

Il presidente della Fip ed ex commissario della Figc, Gianni Petrucci, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta. E ha espresso concetti non banali, almeno politicamente parlando. Ha detto chiaro e tondo che il presidente Figc dev’essere un uomo in asse col governo, gradito al governo, perché il calcio ha bisogno della politica. È una frenata a Malagò che non è certo uomo gradito a Palazzo Chigi. presidenza della Federcalcio. Petrucci nell’intervista glissa anche sul concetto di autonomia dello sport: “Oggi è affievolita, per questo non si possono promettere cose che poi non si possono fare. Una volta, quando ero a capo del Coni io e gestivo 490 milioni e 3200 dipendenti, poteva anche esserci.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Petrucci frena Malagò: “Il presidente Figc dev’essere gradito al governo”

Notizie correlate

Petrucci sulla Figc: "Il nuovo presidente sia gradito al governo"È (anche) un uomo di calcio Gianni Petrucci, è stato pure commissario della Figc per quasi un anno, nel 2001.

Petrucci sulle elezioni FIGC: «Il nuovo presidente sia gradito al governo. Vi racconto una cosa su di me, Carraro e Galliani»Cagliari, Giulini svela: «Pio Esposito è un mio grande rimpianto, stavo per prenderlo 2 anni fa ma ora ci godiamo Sebastiano! Su Palestra e Caprile...