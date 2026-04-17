Durante il primo mese di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, le principali società petrolifere hanno registrato entrate che superano i 30 milioni di dollari all’ora. Questi guadagni si sono verificati in un periodo di forte volatilità sui mercati energetici, con aumenti dei prezzi del greggio e fluttuazioni della domanda. I dati si riferiscono a un’analisi delle entrate complessive ottenute dalle aziende più grandi del settore.

Le principali società petrolifere mondiali hanno registrato incassi straordinari durante il primo mese di scontro tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, con una media di guadagni che supera i 30 milioni di dollari ogni singola ora. Questo incremento massiccio dei profitti è strettamente legato all’impennata dei prezzi energetici scaturita dal conflitto, che ha spinto la quotazione del greggio verso la soglia dei 100 dollari al barile. I dati raccolti da Rystad Energy e analizzati da Global Witness evidenziano come le prime 100 compagnie del settore abbiano generato circa 23 miliardi di dollari di plusvalori extra solo nel mese di marzo. Se...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio: i colossi del greggio incassano 30 milioni ogni ora

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