Le riserve mondiali di petrolio sono insufficienti per soddisfare la domanda attuale, spingendo i prezzi verso valori elevati. Il prezzo del Brent si aggira intorno a 103 dollari al barile, mentre il Wti si mantiene poco sopra i 97 dollari. Recentemente, le autorità hanno deciso di sbloccare il greggio proveniente dalla Russia, influenzando ulteriormente il mercato petrolifero.

Il petrolio si muove ma resta attaccato al trono delle tre cifre. Il Brent gira intorno a 103 dollari al barile, il Wti resta poco sopra i 97 dollari. Una pausa, forse tecnica, forse politica. Lo capiremo più avanti. Le Borse europee, invece, non hanno apprezzato il cambio di spartito. Milano chiude a -0,3%, Francoforte a -0,7% e Parigi a -0,9%. Nulla di catastrofico, ma abbastanza per ricordare che i listini non amano le sorprese geopolitiche, soprattutto quando coinvolgono migliaia di petroliere parcheggiate alle porte di Hormuz. La deroga di Trump sul petrolio russo. Con uno dei colpi di teatro cui ha abituato l’economia globale, Donald Trump ha deciso di concedere una deroga di 30 giorni alle sanzioni sul petrolio russo rimasto bloccato in mare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le riserve mondiali di petrolio non bastano più: ecco perché Trump sblocca il greggio russo

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