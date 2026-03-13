L’Italia rilascia 10 milioni di barili Ecco dove sono le riserve di petrolio

L’Italia ha deciso di rilasciare 10 milioni di barili di petrolio dalle sue riserve. La mossa arriva in un momento in cui il prezzo del Brent supera i 100 dollari al barile, mentre la compagnia petrolifera Total ha sospeso il 15% della produzione nel Golfo. Le riserve di petrolio sono state rese note e si conoscono le aree di stoccaggio.

L'operazione di rilascio delle scorte strategiche di petrolio ha avuto sui prezzi l'effetto di un raggio di sole in una giornata di tempesta. Peccato che la tempesta prosegua e non se ne veda la fine, almeno a breve. Con la giornata di ieri i prezzi hanno ripreso a correre, con il Brent tornato sopra i 100 dollari al barile e il Wti americano sopra i 96 dollari. Gli attacchi alle navi sono proseguiti ieri nel Golfo Persico, dove due petroliere ferme in un porto iracheno sono state colpite da razzi iraniani. Dal canto suo, la nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, si è fatta sentire in pubblico per la prima volta, dicendo esplicitamente che «la leva per bloccare lo Stretto di Hormuz deve essere assolutamente utilizzata».