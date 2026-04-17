Un video promozionale per l’apertura di una palestra ha scatenato commenti negativi nei confronti di Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore e dell’ex conduttrice televisiva. Mentre il contenuto doveva promuovere l’inaugurazione, alcuni utenti hanno commentato con insulti rivolti all’aspetto fisico di Chanel, definendola “pesa 100 chili”. Il personal trainer coinvolto nel progetto ha reagito pubblicamente, invitando le persone a prendersi cura della propria salute e a evitare commenti offensivi.

Un semplice video promozionale per l’inaugurazione di una palestra si è trasformato in un’ondata di cattiveria gratuita contro Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. La giovane, attualmente sugli schermi con il reality Pechino Express, registrato mesi fa, è stata bersagliata da commenti offensivi e insulti sul suo aspetto fisico dopo aver pubblicato un video girato presso la palestra Monster Team 85. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da monster team (@monsterteam85) Tra i commenti apparsi sui social, alcuni utenti hanno ironizzato suggerendo che Chanel frequentasse la palestra più per mangiare che per allenarsi.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Pesi 100 chili”: Chanel Totti travolta dagli insulti, il personal trainer si infuria: “Curatevi”

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