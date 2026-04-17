Chanel Totti si trova al centro di una discussione online dopo aver ricevuto commenti negativi sul suo aspetto fisico. La giovane è stata criticata sui social media, portando alla discussione anche un intervento del suo personal trainer. La polemica si è concentrata sui giudizi riguardanti il suo corpo, alimentando un dibattito acceso tra gli utenti delle piattaforme digitali. La vicenda si è sviluppata in poche ore, attirando l’attenzione di molti utenti.

Perché Chanel Totti è finita al centro della polemica social. Ancora una volta il bersaglio è il corpo, ancora una volta il tribunale è quello dei social. Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è finita al centro di una nuova ondata di body shaming dopo la pubblicazione di un video legato all’inaugurazione di una palestra. Un contenuto promozionale, apparentemente innocuo, si è trasformato nel giro di poche ore in un detonatore di commenti velenosi. Insulti, ironie pesanti, attacchi personali: una dinamica ormai tristemente nota, che si ripete con puntualità quasi scientifica quando si tratta di personaggi esposti mediaticamente.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chanel Totti nel mirino degli hater, bufera social sul suo corpo: interviene il personal trainer

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