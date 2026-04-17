Peschici Baia Zaiana Barone M5S torna a chiedere audizione A distanza di un anno vogliamo capire cosa è stato fatto

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha riproposto la richiesta di un’audizione riguardante le attività svolte a Baia Zaiana, nel comune di Peschici. Dopo un anno, si cerca di ottenere chiarimenti sui provvedimenti adottati e sui progetti avviati in quella zona. La richiesta arriva in seguito a una serie di interrogativi sulla gestione e lo stato dei lavori, che ancora non hanno ricevuto risposte ufficiali.

Nella richiesta si chiede di audire l’assessora all’Ambiente Debora Ciliento, il direttore del relativo Dipartimento dott. Paolo Francesco Garofoli, il sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo, il Commissario del Parco Nazionale del Gargano dott. Raffaele Di Mauro, un rappresentante del WWF FOGGIA, un rappresentante di Legambiente Puglia e il presidente della Provincia di Foggia. “È nostro dovere preservare un bene paesaggistico come quello di Baia Zaiana - dichiara Barone - da anni oggetto di abusi. Lo scorso anno, sempre su mia richiesta, si era tenuta un’audizione in cui c’era stato un confronto tra Comune di Peschici e assessorato regionale all’Ambiente.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Peschici, Baia Zaiana. Barone (M5S) torna a chiedere audizione. “A distanza di un anno vogliamo capire cosa è stato fatto” Notizie correlate Leggi anche: Lettera aperta: Appello per Baia Zaiana (Peschici) Peschici, SOS per Baia Zaiana: il WWF chiede il blocco degli abusiIl WWF di Foggia ha inviato una richiesta formale al presidente della Regione Puglia, Decaro, e al commissario del Parco nazionale del Gargano, Di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Baia Zaiana aggredita dal cemento, la battaglia del Wwf per la tutela dell'area: No alla strada abusiva; Baia Zaiana, scontro sull’ipotesi di sanatoria. Legambiente attacca il Comune: Paradiso ridotto a inferno; Voglio risposte. Barone (M5S) annuncia nuova audizione regionale sul caso Zaiana: Venga anche l'Ente Parco; Tutela Baia Zaiana, WWF Foggia scrive appello a Decaro e Di Mauro: La legalità non accetta compromessi. Peschici, Baia Zaiana: Barone (M5S) chiede nuova audizione in Commissione AmbienteLa richiesta arriva a circa un anno dalla precedente audizione, durante la quale era stato avviato un confronto tra Regione Puglia e Comune di Peschici, con l’indicazione di attivare un tavolo tecnico ... giornaledipuglia.com Abusi a Baia Zaiana nel Foggiano, lettera a Mattarella 'si ripristini legalità'Una lettera indirizzata, tra gli altri, anche al Presidente della Repubblica Mattarella e ai ministri dell'Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio per chiedere interventi contro lo sventramento ... ansa.it Abusi a Baia Zaiana nel Foggiano, lettera a Mattarella ‘si ripristini legalità’ #baiazaiana - facebook.com facebook Baia Zaiana, appello alle istituzioni: “Diventi il simbolo di un’Italia che difende il paesaggio” x.com