Il WWF di Foggia ha inviato una lettera ufficiale alle autorità regionali e del Parco del Gargano, chiedendo di intervenire per fermare il degrado ambientale che interessa Baia Zaiana, località nel comune di Peschici. La richiesta si concentra sulla necessità di bloccare gli abusi che stanno danneggiando l’area, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni.

Il WWF di Foggia ha inviato una richiesta formale al presidente della Regione Puglia, Decaro, e al commissario del Parco nazionale del Gargano, Di Mauro, per fermare il degrado ambientale che colpisce Baia Zaiana a Peschici. La zona, considerata tra le più selvagge e affascinanti della costa adriatica pugliese, subisce da oltre dieci anni uno sventramento costante e inaccettabile. Un decennio di aggressioni illegali sul litorale. Le ferite inflitte all’ecosistema locale non sono recenti, ma affondano le radici in una serie di interventi abusivi protrattisi nel tempo. Marrese, portavoce dell’associazione, evidenzia come la distruzione sia iniziata con lo spianamento delle dune costiere e l’apertura di una strada lungo il costone roccioso, senza alcuna autorizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peschici, SOS per Baia Zaiana: il WWF chiede il blocco degli abusi

Baia Zaiana "aggredita" dal cemento, la battaglia del Wwf per la tutela dell'area: "Compromessi non cancellano abusi edilizi"Un appello per ripristinare la legalità e riqualificare un patrimonio del Parco Nazionale del Gargano.

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