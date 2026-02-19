Pesca la regione Veneto scrive ai ministeri | Collasso ecologico ed economico

La regione Veneto ha scritto ai ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, evidenziando il rischio di un collasso ecologico ed economico nel settore della pesca. La preoccupazione nasce dalle recenti difficoltà che i pescatori affrontano a causa di normative più severe e calo delle risorse ittiche. Durante il tavolo a Palazzo Balbi, rappresentanti regionali e operatori hanno condiviso un documento in cui chiedono interventi urgenti. La richiesta si concentra su misure concrete per salvaguardare il comparto e tutelare l’ecosistema marino.

Tavolo a palazzo Balbi con le principali realtà del settore, chieste risposte immediate. L'assessore Bond: «Mortalità anomale, oltre 18 mesi di crisi, serve un aiuto sul piano nazionale all'Alto Adriatico» Il tavolo dedicato al comparto pesca, convocato ieri pomeriggio a Palazzo Balbi, ha inviato ai ministeri competenti (Ambiente e Agricoltura) un documento condiviso. «Non è un atto formale, ma un impegno politico e operativo» commenta l'assessore regionale Dario Bond. «Il quadro è estremamente grave. A oggi 110 motopescherecci sono fermi da ottobre 2024. Parliamo di centinaia di famiglie e di un intero indotto che vive una paralisi produttiva da un anno e mezzo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Anghiari, nuovo scuolabus inclusivo ed ecologico

InsideOsint – Con raid su industrie, attività e botteghe Israele sta inducendo un collasso economico in CisgiordaniaIl 7 gennaio 2026, all’alba, le forze israeliane sono entrate nella cittadina di Anata, nella Cisgiordania, con operazioni che hanno coinvolto raid su industrie, attività e botteghe locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.