Pesca l' Ue attiva il meccanismo di crisi Carlo Ciccioli FdI | Energia e materie prime stanno influendo su un settore strategico per le Marche

L’Unione europea ha attivato il meccanismo di crisi nel fondo dedicato alla pesca, all’acquacoltura e alle materie prime, così come annunciato giovedì 16 aprile. Questa decisione riguarda le difficoltà legate ai rincari di energia e materie prime che stanno influenzando un settore considerato strategico per le Marche. Un europarlamentare di Fratelli d’Italia ha commentato l’evento, sottolineando l’importanza di questa mossa in un momento di crescente tensione sui mercati.

BRUXELLES – Secondo l’europarlamentare anconetano di Fratelli D’Italia Carlo Ciccioli «ieri (giovedì 16 aprile 2026, ndr) l’Unione europea ha compiuto un passo importante attivando il meccanismo di crisi previsto nel Fondo dell’Unione europea dedicato al sostegno della pesca, dell’acquacoltura e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Pesca e acquacoltura, l’Ue attiva il meccanismo di crisiCerveteri, 17 aprile 2026 – “L’attivazione del meccanismo di crisi per la pesca e l’acquacoltura da parte della Unione Europea è un risultato... Leggi anche: Senza materie prime niente sviluppo ferroviario Ue. Le prospettive di Ecr/FdI Panoramica sull’argomento Ciccioli (FdI), 'bene l'Ue contro il caro energia per il settore ittico'Ieri l'Unione europea ha compiuto un passo importante attivando il meccanismo di crisi previsti nel Fondo dell'Unione europea dedicato al sostegno della pesca, dell'acquacoltura e delle comunità cost ... ansa.it Ucraina, Ciccioli (Fdi) non ha dubbi: L’Ue dovrebbe essere protagonista e non spettatrice. Bruxelles non conta abbastanzaOnorevole Ciccioli la commissione europea la settimana scorsa ha accolto la vostra richiesta di non tagliare i giorni di pesca a strascico, è stata un’altra vostra grande vittoria? È stata una ... affaritaliani.it