Perugia condannato il pasticcere accusato di molestie su 42 donne | dovrà risarcire 11 parti civili

Dopo dodici anni di processi, si è conclusa la vicenda giudiziaria di un pasticcere accusato di molestie su 42 donne avvenute tra il 2013 e il 2014 nel centro storico di Perugia. L’uomo è stato condannato e dovrà risarcire 11 parti civili coinvolte. La vicenda ha provocato un’ondata di paura tra studentesse, lavoratrici, casalinghe e turiste che frequentavano la zona nelle prime ore della giornata.

Ci sono voluti 12 anni, i fatti risalgono al 2013-14, per arrivare a mettere un primo punto (non definitivo) sul fenomeno del palpeggiatore seriale che ha creato il panico per oltre un anno tra studentesse, lavoratrici, casalinghe e turiste che di prima mattina frequentavano il centro storico di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Bill Cosby dovrà risarcire una delle donne che lo ha accusato di violenze sessuali con 19 milioni di dollariBill Cosby dovrà pagare 19,25 milioni di dollari a una delle donne che lo hanno accusato di violenza sessuale in questi anni.

Condannato per violenze su alcuni alunni di una scuola: ex maestro dovrà risarcire 868mila euro al ministeroUn ex maestro di una scuola elementare della Bergamasca, che era stato condannato per violenza sessuale nei confronti dei suoi alunni, è stato...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione il palpeggiatore pasticcere di Perugia: era l'incubo delle donne del centro storico; Pasticcere 57enne condannato a dieci anni e otto mesi; Palpeggiatore seriale di Perugia: condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere un pasticcere -; Palpeggiatore seriale condannato a 10 anni e 8 mesi: ha molestato 42 donne.

Pasticcere 57enne condannato a dieci anni e otto mesiE' stato condannato a dieci anni e otto mesi il pasticcere di Castel del Piano di 57 anni ritenuto responsabile di aver palpeggiato decine di donne a Perugia tra il 2012 e il 2014. La sentenza del tri ... rainews.it

Perugia, palpeggiatore seriale condannato a 10 anni e 8 mesidi Chia. Fa. e Stef. Sup. Condannato a 10 anni e 8 mesi il palpeggiatore seriale di Perugia. La sentenza è stata pronunciata giovedì mattina dal collegio penale del tribunale (presidente Loschi) dopo ... umbria24.it

Palpeggiatore seriale condannato, ex consigliera: “Io tra le vittime, il silenzio non protegge” http://ow.ly/wNNm106xm5E #tuttoggi #Cronaca #Perugia #cronaca #evidenza #molestie #perugia #scoop #subter facebook

"Lo so, ma non lo dico..." Le parole di Angelo Lorenzetti ai ragazzi, a Perugia, a tutti quelli che sono pronti a vivere una finale, LA Finale Scudetto! #BlockDevils x.com