Montevarchi | aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica

A Montevarchi, gli uffici URP apriranno in orari straordinari per permettere ai cittadini di ottenere la Carta d’Identità Elettronica. L’amministrazione comunale ha annunciato questa iniziativa per facilitare le procedure di rilascio, senza indicare date specifiche o dettagli aggiuntivi. La misura riguarda esclusivamente le aperture temporanee degli uffici, finalizzate a garantire un servizio più accessibile e rapido ai residenti.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Nuovo programma dell’Amministrazione comunale di Montevarchi per agevolare i cittadini nelle procedure di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Sono previste cinque ulteriori aperture straordinarie degli uffici URP comunali, con l’obiettivo di facilitare la transizione dal documento cartaceo alla nuova versione digitale. Si ricorda infatti che tutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la loro validità il 3 agosto 2026. Entro tale data, come previsto dal Regolamento (UE) 20191157, sarà obbligatorio sostituire il documento con la CIE. Per questo motivo l’Amministrazione ha disposto un potenziamento del servizio, con l’attivazione di una postazione dedicata al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche.🔗 Leggi su Lanazione.it

Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 16 marzo 2026 – Aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Nuove aperture straordinarie degli uffici comunali Urp per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaArezzo, 15 aprile 2026 – Nuove aperture straordinarie degli uffici comunali Urp per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

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Montevarchi: aperture straordinarie degli uffici URP per il rilascio della Carta d’Identità ElettronicaTutte le carte d’identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la loro validità il 3 agosto 2026. lanazione.it

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OPEN DAY CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) Sabato 18 Aprile 2026 L’iniziativa è rivolta esclusivamente a coloro che devono ’` ( ` ` - facebook.com facebook