A Milano, un uomo di 44 anni ha colpito l'ex compagna con un mattone mentre dormiva, a causa di un litigio acceso. Dopo aver aggredito la donna, l'uomo ha chiamato le forze dell'ordine e si è consegnato alle autorità. La scena si è svolta in un appartamento del centro cittadino, dove la vittima è stata trovata con ferite alla testa.

Milano, 13 febbraio 2026 – Ha preso in mano un mattone e l’ha usato per colpire l'ex compagna alla testa mentre lei dormiva: un uomo italiano di 44 anni è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia a Milano. L'aggressione è avvenuta nella serata di giovedì, 12 febbraio, in via degli Artieri, in zona piazza Prealpi. A casa della ex. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe presentato a casa della donna, che lo aveva lasciato circa due mesi e mezzo fa, dopo una storia di un paio di anni. Lei lo avrebbe accolto in casa e i due avrebbero trascorso del tempo a parlare finché, a un certo punto, sembra si siano addormentati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, colpisce l'ex compagna nel sonno con un mattone. Poi chiama la polizia, arrestato 44enne

Un uomo di Milano ha aggredito la sua ex compagna colpendola alla testa con un mattone mentre dormiva, poi ha chiamato la polizia per confessare l’attacco.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Ponteranica, in Bergamasca, con l'accusa di aver ferito la compagna con un coltello.

Argomenti discussi: Gli occhi del mondo su Milano; Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte; Mamma di Dalmasso, ex maestra di Franzoni: Elena Valt e l'arte di crescere medaglie olimpiche; L'Italia dello slittino colpisce ancora: è bronzo nel team event ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Colpisce la ex nel sonno con un mattone in testa e poi chiama la polizia: tentato omicidio a MilanoNel frattempo, gli agenti arrestano l'uomo. L'accusa nei suoi confronti è tentato omicidio. Cosa sia esattamente accaduto resta ancora un mistero. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ... milanotoday.it

Francesca Lollobrigida non si ferma più: la mamma volante colpisce ancora e si impone anche nei 5000 metri a Milano Cortina. E' un magico bis olimpico - facebook.com facebook

*Scippo sulla Milano–Meda* : Il governo mette il pedaggio sulla Milano- Meda storicamente gratuita e colpisce pendolari e imprese del Nord. *“Chi diceva di difendere il Nord, oggi lo tradisce”.* Al via la mozione contro il pedaggio. #MilanoMeda #PattoPerI x.com