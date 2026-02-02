L' ex sindaco di Francavilla Luciani lancia il laboratorio civico aperto ai cittadini in vista delle elezioni

L'ex sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, annuncia il suo nuovo progetto in vista delle prossime elezioni. Ha infatti lanciato “Nuova mente”, un laboratorio civico aperto a chi vuole partecipare e contribuire alla vita politica del paese. La sua idea è coinvolgere direttamente i cittadini, ascoltare le loro proposte e creare un dialogo più diretto con la comunità. Luciani ha già confermato la sua candidatura e ora punta anche su questa iniziativa per rafforzare la sua presenza e il suo percorso elettorale.

Il progetto, lanciato online, si propone di creare uno spazio "di confronto stabile, capace di raccogliere idee, energie e competenze per costruire una proposta di governo fondata su inclusione, merito e competenza" L'ex sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani, che già aveva ufficializzato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali, lancia “Nuova mente”, laboratorio civico aperto alla partecipazione dei cittadini. “La politica, quella vera, è un’arte nobile: significa organizzare la nostra città per il bene di tutti, non nei palazzi lontani, ma nell’impegno quotidiano, nell’ascolto e nella responsabilità verso chi vive qui”, dice.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Francavilla Luciani VIDEO| ll polo civico lancia un appello ai cittadini a recarsi alle urne in vista delle comunali 2026 Un laboratorio civico di idee al lavoro in vista delle comunali Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Francavilla Luciani Argomenti discussi: Deturpamento del Lago di Lod: confermata l’ammenda all’ex sindaco di Chamois; Sassari, l’ex sindaco diventa capo di gabinetto: il ritorno di Ganau e le altre nomine alla Citta metropolitana; ‘Ndrangheta e politica: l’ex sindaco di Badolato e altri 5 imputati rinviati a giudizio; Pisano piange l’ex sindaco Cristina. Sergio Chiamparino, ex sindaco dell'Olimpiade invernale 2006: «Aprirsi alla città ha segnato il successo di Torino. Ma prima quante tensioni...»A Torino guidava il Comune nel periodo in cui si tennero i Giochi: «Ricordo la tensione alle stelle. Non sapevamo se avremmo fatto in tempo a finire i cantieri e sembrava non volesse nevicare. Alla fi ... milano.corriere.it L’ex sindaco di Giugliano va a processo: politica, camorra e appaltiDovranno affrontare un processo l’ex sindaco Antonio Poziello e con lui gli ex consiglieri Paolo Liccardo, Pasquale Casoria, l’ex dirigente Filippo Frippa e molti altri ... ilmattino.it Auguri a Gianfranco Putrino! Ormai non li contiamo più… gli anni, intendo I figli invece sì: tutti splendidi e pronti a festeggiare il loro super papà! Gianfranco si è sempre distinto per la sua generosità e il suo altruismo. Già Presidente del Francavilla Calci - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.