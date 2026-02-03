Il sindaco Basile accoglie Andrea Corica in squadra | nuovi ingressi in vista delle elezioni

Oggi a Messina il sindaco Federico Basile ha annunciato l’ingresso di Andrea Corica nella sua squadra. La presentazione è avvenuta durante la consueta conferenza del martedì, un appuntamento che il Comune sta usando sempre più come occasione per rafforzare il gruppo in vista delle prossime elezioni.

Elezioni comunali, Befana di carbone e Bostik... Tra Germanà e il sindaco Basile A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, le tensioni tra gli ex alleati del 2022, tra Nino Germanà, Cateno De Luca e Federico Basile, si fanno più evidenti.

