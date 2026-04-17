Pericolo powerbank | esplosioni e vittime richiamo urgente del modello E33A

Nell’estate del 2024, si è verificato un incidente che ha coinvolto un modello di powerbank, causando esplosioni e vittime. In seguito a questo evento, l’azienda produttrice ha emesso un richiamo mondiale del modello E33A, un dispositivo di ricarica portatile. La misura riguarda tutti gli esemplari di quel modello, dopo che sono stati segnalati problemi di sicurezza.

Un grave incidente avvenuto nell’estate del 2024 ha scosso la sicurezza degli accessori per smartphone, portando l’azienda Casely a rinnovare un richiamo globale per i suoi dispositivi di ricarica portatile. Il caso più tragico riguarda il decesso di una donna di 75 anni, vittima delle ferite riportate dopo l’esplosione di un powerbank della marca durante l’uso. Il componente pericoloso è identificabile come il modello Casely Power Pod da 5000mAh, caratterizzato dal codice E33A stampato sul retro dell’apparecchio. La vicenda ha avuto un risvolto drammatico quando l’unità in questione è esplosa addosso all’anziana signora, causando complicazioni letali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pericolo powerbank: esplosioni e vittime, richiamo urgente del modello E33A Notizie correlate Leggi anche: Mentre Trump attacca Papa Leone XIV, Mattarella rilancia l’appello alla pace del Pontefice: “Richiamo urgente che non può lasciare nessuno indifferente” Leggi anche: Mattarella: richiamo Papa a pace urgente,nessuno indifferente ad appelli